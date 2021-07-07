Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью с кинологами и спецназовцами провели спецоперацию. В результате задержали трех николаевцев 32-х, 33-х и 34-х лет, которые путем закладок оптом сбывали в Николаеве наркотики и психотропы. Об этом сообщили в ГУНП.

Для расчетов дилеры использовали электронные кошельки, с которых переводили деньги на карточки, а потом снимали наличные. Ежемесячный заработок каждого мог достигать 300 000 гривен.

Полицейские провели одновременно несколько санкционированных обысков, во время которых обнаружили более двух килограммов мефедрона, «Альфа-PVP», амфетамин, марки LSD, каннабис, более 2000 готовых закладок общим весом более 3,5 кг, а также платежные банковские карты и мобильные телефоны и принадлежности для фасовки психотропов. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» оценивают в 3 миллиона гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.