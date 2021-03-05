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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве задержали серийных автоугонщиков

В Николаеве задержали серийных автоугонщиков

В Николаеве задержали серийных автоугонщиков
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В Николаеве задержали группу автоугонщиков. Они подозреваются в краже как минимум 5 машин. Об этом сообщили в ГУНП.

Четверо парней в Николаеве промышляли угоном старых автомобилей марки ВАЗ и перепродавали их по поддельным документам или сдавали на запчасти.

С начала года на территории Николаева и области был совершен ряд преступлений, связанных с незаконным завладением транспортных средств. Оперативники Управления уголовного розыска начали отрабатывать места возможного сбыта похищенных транспортных средств. Получив оперативную информацию, проверили ее и начали документировать преступную деятельность злоумышленников.

Сотрудники уголовного розыска, следователи и оперативники под процессуальным руководством прокуратуры провели спецоперацию по задержанию злоумышленников, которые пытались убежать на очередном угнанном авто.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям «Незаконное завладение транспортным средством» и «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

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Алина Сидорова

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