Фигурантов задержали во вторник, 13 июля, во время очередного транша в 1 600 долл. США. Об этом сообщили в ГУНП.

Незаконная деятельность 50-летнего руководителя военкомата и двух его сообщников была задокументирована сотрудниками управления СБУ.

В ходе проведения санкционированных обысков дома и в транспортных средствах фигурантов, правоохранители нашли наличные в национальной и иностранной валюте.

По данному факту продолжается досудебное расследование. Деньги правоохранители изъяли. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 — ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).