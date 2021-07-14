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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве задержали военкома и двух предпринимателей, помогавших за деньги “косить” от службы

В Николаеве задержали военкома и двух предпринимателей, помогавших за деньги «косить» от службы

wzatka4 - В Николаеве задержали военкома и двух предпринимателей, помогавших за деньги
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Фигурантов задержали во вторник, 13 июля, во время очередного транша в 1 600 долл. США. Об этом сообщили в ГУНП.

wzatka3 1024x680 - В Николаеве задержали военкома и двух предпринимателей, помогавших за деньги

Незаконная деятельность 50-летнего руководителя военкомата и двух его сообщников была задокументирована сотрудниками управления СБУ.

В ходе проведения санкционированных обысков дома и в транспортных средствах фигурантов, правоохранители нашли наличные в национальной и иностранной валюте.

По данному факту продолжается досудебное расследование. Деньги правоохранители изъяли. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 — ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Алина Сидорова

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