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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве загорелась многоэтажка

В Николаеве загорелась многоэтажка

В Николаеве загорелась многоэтажка
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О пожаре на Новом Инвалидной хуторе в Заводском районе сообщили на линию «101» 17 февраля в 8:56.

По указанному адресу выехали отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центр Главного управления ГСЧС.

В доме горела крыша на площади 70 кв. м. В 9:54 пожар был локализован, в 10: 11- ликвидирован, его причина устанавливается.

На месте работали 4 единицы техники ГСЧС, 14 спасателей. Дополнительно привлекались аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», АО «Николаевоблэнерго», обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

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Алина Сидорова

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