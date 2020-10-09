ОО «Николаевская ассоциация участников и инвалидов АТО» подписала с городскими властями меморандум об усилении уровня социальной защиты военнослужащих. Документ включает 14 пунктов, направленных на улучшение уровня благосостояния ветеранов: организация летнего отдыха, предоставление некоторых медицинских услуг, психологическая поддержка, содействие в получении высшего образования и др.

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Меморандум также предусматривает появление в общественном бюджете новых категорий проектов — именно для ветеранов, а также ряда мероприятий, направленных на национально-патриотическое воспитание молодежи.

Документ подписали при участии главы ОО «Николаевская ассоциация участников и инвалидов АТО» Ильи Шполянского, мэра Александра Сенкевича и замминистра по делам ветеранов Украины Александра Терещенко.