Сегодня Пятница, 9 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

В Николаеве разыскивают мотоциклиста, сбившего двух женщин

В Николаеве разыскивают мотоциклиста, сбившего двух женщин

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих
0

ОО «Николаевская ассоциация участников и инвалидов АТО» подписала с городскими властями меморандум об усилении уровня социальной защиты военнослужащих. Документ включает 14 пунктов, направленных на улучшение уровня благосостояния ветеранов: организация летнего отдыха, предоставление некоторых медицинских услуг, психологическая поддержка, содействие в получении высшего образования и др.

сюжет

Меморандум также предусматривает появление в общественном бюджете новых категорий проектов — именно для ветеранов, а также ряда мероприятий, направленных на национально-патриотическое воспитание молодежи.

Документ подписали при участии главы ОО «Николаевская ассоциация участников и инвалидов АТО» Ильи Шполянского, мэра Александра Сенкевича и замминистра по делам ветеранов Украины Александра Терещенко.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Через несколько недель в Украине введут массовое тестирование на COVID-19
Next post В Николаеве разыскивают мотоциклиста, сбившего двух женщин

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной