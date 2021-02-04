Утром в четверг, 4 февраля, на электронную почту СБУ пришло сообщение о заминировании николаевской школы № 57, которая располагается по ул. Лазурной, 46 в микрорайоне Намыв, сообщает издание «Новости-N»
Как выяснили «Новости-N», в сообщении указывалось, что один из учеников принес в школу взрывное устройство.
На место выехали все оперативные службы города: спасатели, правоохранители, бригада «скорой», кинологи, взрывотехники, аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаза».
Детей и сотрудников школы эвакуировали.
Проводится проверка.
Spread the love
124