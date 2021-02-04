Сегодня Четверг, 4 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Поджигателя первомайского гипермаркета суд арестовал на два месяца

Поджигателя первомайского гипермаркета суд арестовал на два месяца

3000 долларов США взятки — в Николаеве задержан начальник районной ГИС и посредник

3000 долларов США взятки — в Николаеве задержан начальник районной ГИС и посредник

Осужденного, который сбежал из Новобугского исправительного центра, задержали в Полтавской области

Осужденного, который сбежал из Новобугского исправительного центра, задержали в Полтавской области

В Николаеве заминировали школу

В Николаеве заминировали школу

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаеве заминировали школу

В Николаеве заминировали школу

В Николаеве заминировали школу
0

Утром в четверг, 4 февраля, на электронную почту СБУ пришло сообщение о заминировании николаевской школы № 57, которая располагается по ул. Лазурной, 46 в микрорайоне Намыв, сообщает издание «Новости-N»

Как выяснили «Новости-N», в сообщении указывалось, что один из учеников принес в школу взрывное устройство.

На место выехали все оперативные службы города: спасатели, правоохранители, бригада «скорой», кинологи, взрывотехники, аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаза».

Детей и сотрудников школы эвакуировали.

Проводится проверка.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post COVID-19 можно контролировать - ВОЗ
Next post Осужденного, который сбежал из Новобугского исправительного центра, задержали в Полтавской области

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч