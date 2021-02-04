Утром в четверг, 4 февраля, на электронную почту СБУ пришло сообщение о заминировании николаевской школы № 57, которая располагается по ул. Лазурной, 46 в микрорайоне Намыв, сообщает издание «Новости-N»

Как выяснили «Новости-N», в сообщении указывалось, что один из учеников принес в школу взрывное устройство.

На место выехали все оперативные службы города: спасатели, правоохранители, бригада «скорой», кинологи, взрывотехники, аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаза».

Детей и сотрудников школы эвакуировали.

Проводится проверка.