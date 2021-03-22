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Главная страница » Blog » Общество » В Николаеве заработало социальное предприятие – там будут работать женщины, столкнувшиеся с домашним насилием

В Николаеве заработало социальное предприятие — там будут работать женщины, столкнувшиеся с домашним насилием

makeup - В Николаеве заработало социальное предприятие - там будут работать женщины, столкнувшиеся с домашним насилием
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GGSpace — не просто комфортное заведение для работы и отдыха, оно несет важную социальную миссию — трудоустройство женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Открытие первого социального предприятия в городе прошло в формате бранча, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

Часто одним из основных препятствий, которые сдерживает пострадавших от выхода из опасных отношений является финансовая зависимость от обидчика. Такое предприятие — это способ повысить финансовую способность женщин. Ведь трудоустроенная женщина может существовать отдельно от обидчика, обеспечивать собственными финансами себя и своих детей.

GGSpace расположен в самом центре города и состоит из 3-х основных зон: кафе, коворкинга и бьюти-зоны. Всего в нем одновременно могут работать 16 человек. Здесь предложат выпить горячий кофе или чай, смогут сделать маникюр, стрижку и другие процедуры салона красоты. На месте также можно посетить мотивационные лекции и мастер-классы от психологов и наставников.

Работницы пространства — это женщины, которые столкнулись с домашним насилием, но готовы изменить свою жизнь, открыть новые возможности. Для них на базе предприятия проходят курсы визажа, маникюра и парикмахерского искусства. Участницы обучения получают сертификаты, а самые успешные из выпускниц продолжат свою работу в самом пространстве. Дополнительно все женщины работают с психологом для восстановления внутренних ресурсов, к которому их направляет карьерная консультантка от UNFPA Украины.

GG Space позволяет женщинам профессионально развиваться, возвращать уверенность и веру в собственные силы для построения своего лучшего будущего.

Детали ТУТ.

Следите за новостями социального предприятия: https://www.instagram.com/ggspace.mk

Социальное предприятие открыто при поддержке правительства Великобритании в рамках программы # UNFPAУкраина по противодействию и предотвращению домашнего и / и гендерно обусловленного насилия при содействии имплементационного партнера

«Право на здоровье» (HealthRight International) в Украине и местных партнеров.

информация — Фонд народонаселения ООН в Украине — UNFPA Ukraine

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Алина Сидорова

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