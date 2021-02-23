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Главная страница » Blog » Культура » В Николаеве завершился конкурс туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною» 2020

В Николаеве завершился конкурс туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною» 2020

В Николаеве завершился конкурс туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною» 2020
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22 февраля в помещении Travel cafe состоялся финал Конкурса туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною» 2020, основанный представителями совета по вопросам развития туризма и рекреационно-курортной деятельности при облгосадминистрации.

Победителей определяли в следующих номинациях:

  • Лучшая онлайн-экскурсия, проведенная в Николаевской области в 2020 году в онлайн-формате.
  • Лучшая влог-экскурсия, которая должна быть изложена о Николаевской области в 2020 году. Победитель определяется по большему количеству просмотров.
  • Лучшая городская экскурсия, которая должна быть проведена в любом городе Николаевщины в 2020 году.
  • Лучшая эко-экскурсия, которая должна быть проведена в 2020 году на территории объекта природно-заветного фонда Николаевщины.
  • Открытие года, номинация для юных краеведов до 18 лет. Экскурсия должна быть разработана и проведена в 2020 году.

Принималось не более одной заявки от каждого кандидата.

Победителей определяло жюри Конкурса из представителей совета по вопросам развития туризма и рекреационно-курортной деятельности при ОГА и специалистов туристического сопровождения.

Победители в номинациях.

Номинация «Лучшая онлайн-экскурсия». Отсутствуют номинанты.

Номинация «Лучшая влог-экскурсия»:

1 место — Сергей Вигерич за экскурсию «Музей ракетных войск, Мигея, Рафтинг, Ивановский мост, Путешествуй Николаевщиной».

2 место — Максим Корниенко за экскурсию «Рекреационно-туристический веломаршрут« РАДСАД-ВЕЛОСКИФ ».

3 место — Крыловская Оксана за экскурсию «Короткие видео-экскурсиии об истории Николаева».

konkurs 3 - В Николаеве завершился конкурс туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною» 2020
Фото управления молодежи и спорта ОГА

Номинация «Лучшая городская экскурсия»:

1 место — Виталий Сивак за цикл велоэкскурсий «велопокатушки с бородач».

2 место — Торин Анна за экскурсию «Кофейные истории и легенды Николаева ко Дню всех влюбленных».

3 место — Надежда Лунева за экскурсию «Твое имя над нашим городом сияет».

Номинация «Лучшая эко-экскурсия»:

1 место — Коллектив Регионального ландшафтного парка «Приингульский» за обзорную виртуальную экскурсию по территории регионального ландшафтного парка «Приингульский».

Номинация «Открытие года»:

1 место — Юлия Кондрин за экскурсию «Пропавшее село Новопетровка Березанского района Николаевской области».

2 место — Осадчий Сергей за экскурсию «История и архитектура зданий учебных заведений Николаева в стиле модерн. Туристско-экскурсионный аспект».

konkurs 1 - В Николаеве завершился конкурс туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною» 2020
Фото управления молодежи и спорта ОГА

Победители и призеры получили следующие призы:

1 место в номинации — подарочный сертификат.

2 место в номинации — брендированная Термочашка.

3 место в номинации — брендированная кепка.

Елена Гаврилова поздравила всех победителей с Международным Днем туристического гида и сообщила присутствующим о начале Конкурса туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною2021», в котором увеличится количество номинаций и подарки.

По информации управления молодежи и спорта ОГА.

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Татьяна Корбун

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