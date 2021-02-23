22 февраля в помещении Travel cafe состоялся финал Конкурса туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною» 2020, основанный представителями совета по вопросам развития туризма и рекреационно-курортной деятельности при облгосадминистрации.
Победителей определяли в следующих номинациях:
- Лучшая онлайн-экскурсия, проведенная в Николаевской области в 2020 году в онлайн-формате.
- Лучшая влог-экскурсия, которая должна быть изложена о Николаевской области в 2020 году. Победитель определяется по большему количеству просмотров.
- Лучшая городская экскурсия, которая должна быть проведена в любом городе Николаевщины в 2020 году.
- Лучшая эко-экскурсия, которая должна быть проведена в 2020 году на территории объекта природно-заветного фонда Николаевщины.
- Открытие года, номинация для юных краеведов до 18 лет. Экскурсия должна быть разработана и проведена в 2020 году.
Принималось не более одной заявки от каждого кандидата.
Победителей определяло жюри Конкурса из представителей совета по вопросам развития туризма и рекреационно-курортной деятельности при ОГА и специалистов туристического сопровождения.
Победители в номинациях.
Номинация «Лучшая онлайн-экскурсия». Отсутствуют номинанты.
Номинация «Лучшая влог-экскурсия»:
1 место — Сергей Вигерич за экскурсию «Музей ракетных войск, Мигея, Рафтинг, Ивановский мост, Путешествуй Николаевщиной».
2 место — Максим Корниенко за экскурсию «Рекреационно-туристический веломаршрут« РАДСАД-ВЕЛОСКИФ ».
3 место — Крыловская Оксана за экскурсию «Короткие видео-экскурсиии об истории Николаева».
Номинация «Лучшая городская экскурсия»:
1 место — Виталий Сивак за цикл велоэкскурсий «велопокатушки с бородач».
2 место — Торин Анна за экскурсию «Кофейные истории и легенды Николаева ко Дню всех влюбленных».
3 место — Надежда Лунева за экскурсию «Твое имя над нашим городом сияет».
Номинация «Лучшая эко-экскурсия»:
1 место — Коллектив Регионального ландшафтного парка «Приингульский» за обзорную виртуальную экскурсию по территории регионального ландшафтного парка «Приингульский».
Номинация «Открытие года»:
1 место — Юлия Кондрин за экскурсию «Пропавшее село Новопетровка Березанского района Николаевской области».
2 место — Осадчий Сергей за экскурсию «История и архитектура зданий учебных заведений Николаева в стиле модерн. Туристско-экскурсионный аспект».
Победители и призеры получили следующие призы:
1 место в номинации — подарочный сертификат.
2 место в номинации — брендированная Термочашка.
3 место в номинации — брендированная кепка.
Елена Гаврилова поздравила всех победителей с Международным Днем туристического гида и сообщила присутствующим о начале Конкурса туристических гидов «#МандруйМиколаївщиною2021», в котором увеличится количество номинаций и подарки.
По информации управления молодежи и спорта ОГА.
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