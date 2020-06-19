Женщина, которую на днях задержали полицейские, работала в интернет-магазине и выполняла функции мастера-закладчика. Товар получала по почте и делала оптовые закладки по городу

(для мелких закладчиков). Об это сообщают в ГУНП в Николаевской области.





В арендованной квартире 30-летней жительницы Николаева провели обыск. Указанная квартира использовалась ею, как склад интернет-магазина. Для конспирации женщина систематически меняла место расположения склада и свой номер мобильного телефона.





Полицейские нашли и изъяли в николаевской дилерши около 2700 закладок с наркотиками и психотропами. Предварительно, это амфетамин, метамфетамин, A-PVP, ЛСД, MDMA и каннабис на ориентировочную сумму 750 тыс. гривен, а также телефон и сим-карты. Все изъятое направили на экспертизу.

В Николаеве взяли под стражу четверых наркозакладчиков

По предварительным подсчетам, заработок предприимчивой женщины за месяц мог достигать 100 000 гривен. Ей грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.