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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве женщина занималась оптовой наркозакладкой

В Николаеве женщина занималась оптовой наркозакладкой

В Николаеве женщина занималась оптовой наркозакладкой
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Женщина, которую на днях задержали полицейские, работала в интернет-магазине и выполняла функции мастера-закладчика. Товар получала по почте и делала оптовые закладки по городу
(для мелких закладчиков). Об это сообщают в ГУНП в Николаевской области.

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В арендованной квартире 30-летней жительницы Николаева провели обыск. Указанная квартира использовалась ею, как склад интернет-магазина. Для конспирации женщина систематически меняла место расположения склада и свой номер мобильного телефона.

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  • 2020 06 19 p15 - В Николаеве женщина занималась оптовой наркозакладкой

Полицейские нашли и изъяли в николаевской дилерши около 2700 закладок с наркотиками и психотропами. Предварительно, это амфетамин, метамфетамин, A-PVP, ЛСД, MDMA и каннабис на ориентировочную сумму 750 тыс. гривен, а также телефон и сим-карты. Все изъятое направили на экспертизу.

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По предварительным подсчетам, заработок предприимчивой женщины за месяц мог достигать 100 000 гривен. Ей грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Алина Сидорова

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