Николаевской области выделили 40 500 гривен для покупки аппаратов УЗИ и рентгеновские систем. Ассигнования в область направили в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2020 № 1251.

По состоянию на 28.12.2020 заключены 2 договора на общую сумму 39 192 тыс. гривен для покупки 6 рентген аппаратов и 6 аппаратов УЗИ для опорных больниц: КНП «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета, КНП Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи», КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3», КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Первомайского городского совета, КНП «Многопрофильная больница Баштанского района»Баштанского районного совета, КП «Коммунальное некоммерческое предприятие Вознесенская многопрофильная больница» Вознесенского городского совета.