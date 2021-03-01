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Главная страница » Blog » Общество » В николаевских школах и детских садах вводят единое двухнедельное меню

В николаевских школах и детских садах вводят единое двухнедельное меню

В николаевских школах и детских садах вводят единое двухнедельное меню
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В Николаеве внедряют единое двухнедельное меню для учебных заведений. Школы работают по разработанным рационом уже почти месяц, а в понедельник, 1 марта, блюда из нового меню появятся на тарелках воспитанников детских садов.

Каким отныне будет питание малышей продемонстрировали сегодня на КОП по организации питания в учебных заведениях города. По словам руководителя предприятия Виктора Васильева, назначенного на должность два месяца назад, при создании нового меню ставили задачу сделать рацион детей более сбалансированным, вкусным и питательным. Учли энергетическую ценность блюд, калорийность и обеспечения сезонными продуктами.

Отныне на столе воспитанников учебных заведений города будет больше свежих фруктов и полезных молочных продуктов.

В меню есть блюда, разработанные известным кулинаром Евгением Клопотенко в рамках проекта «Новое школьное питание». Также при составлении меню работали с родителями и учли их пожелания.

Главная задача — безопасная, вкусная и качественная еда для наших детей. Единственное меню поможет контролировать качество и соблюдение технологий приготовления блюд во всех школах и детских садах, — говорит Виктор Васильев.

Работать по новому рациону до весенних каникул. Затем соберут отзывы и пожелания от руководителей учебных заведений, родителей и детей. При необходимости — внесут коррективы.

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Алина Сидорова

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