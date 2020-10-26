По данным экзит-пола, проведенного по заказу студии Савика Шустера, в Николаевский горсовет проходят 6 партий:
- «ОПЗЖ» — 26,74%;
- «Пропозиция» — 23,79%;
- «Слуга Народа» — 19,62%;
- «Европейская солидарность» — 6,87%;
- «Партия Шария» — 5,48%;
- «Наш Край» — 5,37%.
Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера касательно мэра Николева:
- Александр Сенкевич (действующий мэр, «Пропозиция») — 40,78%
- Владислав Чайка (ОПЗЖ) — 26,77%
- Татьяна Домбровская («Слуга народа») — 16,81%
- Николай Круглов («Наш край») — 7,11%
- Юрий Гранатуров ( «За мабутне») — 5,23%
В Николаеве может пройти второй тур, поскольку никто из кандидатов не набрал более 50%. Сейчас наибольшие шансы побороться за должность городского головы имеют Александр Сенкевич и Владислав Чайка.