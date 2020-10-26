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Главная страница » Blog » Политика » В Николаевский горсовет по данным экзит-пола проходят 6 партий, на выборах городского головы возможен второй тур

В Николаевский горсовет по данным экзит-пола проходят 6 партий, на выборах городского головы возможен второй тур

В Николаевский горсовет по данным экзит-пола проходят 6 партий, на выборах городского головы возможен второй тур
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По данным экзит-пола, проведенного по заказу студии Савика Шустера, в Николаевский горсовет проходят 6 партий: 

vlcsnap 2020 10 26 12h37m48s982 1024x590 - В Николаевский горсовет по данным экзит-пола проходят 6 партий, на выборах городского головы возможен второй тур
  • «ОПЗЖ» — 26,74%;
  • «Пропозиция» — 23,79%;
  • «Слуга Народа» — 19,62%;
  • «Европейская солидарность» — 6,87%;
  • «Партия Шария» — 5,48%;
  • «Наш Край» — 5,37%.
vlcsnap 2020 10 26 12h37m39s273 1024x590 - В Николаевский горсовет по данным экзит-пола проходят 6 партий, на выборах городского головы возможен второй тур

Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера касательно мэра Николева:

vlcsnap 2020 10 26 12h37m01s814 1024x590 - В Николаевский горсовет по данным экзит-пола проходят 6 партий, на выборах городского головы возможен второй тур
  • Александр Сенкевич (действующий мэр, «Пропозиция») — 40,78%
  • Владислав Чайка (ОПЗЖ) — 26,77%
  • Татьяна Домбровская («Слуга народа») — 16,81%
  • Николай Круглов («Наш край») — 7,11%
  • Юрий Гранатуров ( «За мабутне») — 5,23%
сюжет

В Николаеве может пройти второй тур, поскольку никто из кандидатов  не набрал более 50%. Сейчас наибольшие шансы побороться за должность городского головы имеют Александр Сенкевич и Владислав Чайка.

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Елена Кораб

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