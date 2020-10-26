По данным экзит-пола, проведенного по заказу студии Савика Шустера, в Николаевский горсовет проходят 6 партий:

«ОПЗЖ» — 26,74%;

«Пропозиция» — 23,79%;

«Слуга Народа» — 19,62%;

«Европейская солидарность» — 6,87%;

«Партия Шария» — 5,48%;

«Наш Край» — 5,37%.

Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера касательно мэра Николева:

Александр Сенкевич (действующий мэр, «Пропозиция») — 40,78%

Владислав Чайка (ОПЗЖ) — 26,77%

Татьяна Домбровская («Слуга народа») — 16,81%

Николай Круглов («Наш край») — 7,11%

Юрий Гранатуров ( «За мабутне») — 5,23%

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В Николаеве может пройти второй тур, поскольку никто из кандидатов не набрал более 50%. Сейчас наибольшие шансы побороться за должность городского головы имеют Александр Сенкевич и Владислав Чайка.