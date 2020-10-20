В воинскую часть 3039 Национальной гвардии Украины прибыло пополнение призыва II — 2020. Об этом сообщил офицер коммуникации и информации воинской части 3039 НГУ Дмитрий Горбачик.

Перед тем как призывники отправились в воинскую часть, они прошли отбор в Николаевском областном сборном пункте. Офицерами службы психологического обеспечения было проведено тестирование и беседы, а медиками, в условиях пандемии COVID-19, осуществлен подробный обзор и тестирование на коронавирусной инфекции и изучения состояния здоровья призывников.

Офицеры командования воинской части 3039 поздравили будущих гвардейцев с прибытием в пункт постоянной дислокации части и ответили на все вопросы, которые интересовали воинов. Всего в полку прибудет более 100 новобранцев. Впереди гвардейцев ждет непростой, но очень интересный этап становления настоящего воина. Кто-то из них будет привлекаться к выполнению задач по охране общественного порядка, кто-то к конвоированию, экстрадиции, охраны подсудимых и осужденных. Они будут проходить первичную подготовку по общему курсу, затем их ждет присяги на верность украинскому народу.

Новобранцам рассказали об истории Нацгвардии и военной части, а также продемонстрировали тематические фильмы. Будущие воины склонили голову в скорбной минуте молчания в память о погибших военнослужащих части у мемориала памяти. После ознакомления со спецификой военной службы в рядах военного формирования, юноши прошли медицинский осмотр и получили военную форму.