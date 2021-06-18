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Главная страница » Blog » Власть » В николаевский школах установят системы видеонаблюдения

В николаевский школах установят системы видеонаблюдения

abstract 2339623 1280 - В николаевский школах установят системы видеонаблюдения
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14 июня 2021 года городское управление образования объявило тендер на «Услуги по установке радио-, телевизионной, аудио- и видеоаппаратуры (Услуги по установке систем видеонаблюдения и беспроводного доступа для образовательных учреждений). Указанная закупка распространяется на 28 учебных заведений.

Ожидаемая стоимость — 3 миллиона 240 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 30 июня. Оказать услугу подрядчик должен до 20 декабря 2021 года.

Системы видеонаблюдения собираются установить в 12 средних школах и 16 детских садах.

Кроме видеокамер в этом году собираются сделать Wi-Fi зоны в таких школах: №№21, 23, 25, 27, 42, 48, 49, Первой украинской гимназии им. Н. Аркаса, расширить территорию зоны Wi-Fi в СОШ №№40, 45 (Wi-Fi в юридическом лицее и СОШ №65 сделали за благотворительные средства). В детсадах планируется также сделать беспроводной доступ к Интернету для педагогических работников и для проведения занятий, мероприятий в музыкальном/спортивном зале (ЗДО №№ 22, 66, 79, 84, 85, 93, 94, 95, 110, 115, 121, 128, 133, 139, 141, 147).

Наличие Wi-Fi зон в школах будет способствовать улучшению качества образования, внедрению информационных технологий. Создание системы видеонаблюдения существенно повысит безопасность детей, в несколько раз уменьшая количество нарушений. Ведь даже сам факт наличия видеокамеры может остановить начинающего хулигана, воришку или драчуна от серьезного проступка.

Напомним, что в 2019 году за средства государственного бюджета уже были сделаны Wi-Fi зоны в 12 школах, а в 2020 году установлены системы видеонаблюдения в 55 заведениях.

по информации Управления образования городского совета

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Алина Сидорова

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