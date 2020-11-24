24 ноября в Николаевской области зарегистрировано 485 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 11252 (+370)

— г. Первомайск — 623 (+26)

— г. Южноукраинск — 446 (15);

— г. Вознесенск — 496 (+5);

— г. Очаков — 183 (+3)

— Арбузинский район — 95 (+3)

— Баштанский район — 176 (+1)

— Березанский район — 178 (+1)

— Братский район — 85;

— Березнеговатский район — 55 (+2)

— Веселиновский район — 174;

— Витовский район — 475 (+5);

— Вознесенский район — 165 (+1)

— Врадиевский район — 153;

— Еланецкий район — 83 (+2)

— Вознесенский район — 169 (+2)

— Казанковский район — 178;

— Кривоозерский район — 159 (31);

— Николаевский район — 224 (+5)

— Новобугский район — 104 (+4)

— Николаевский район — 228 (+2)

— Очаковский район — 86 (+5);

— Первомайский район — 250 (+2)

— Снигиревский район — 192.

Заболевание COVID-19 установлено в 734 (+20) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 54, всего выздоровели — 5004.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 283, за сутки — 7.