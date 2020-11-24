24 ноября в Николаевской области зарегистрировано 485 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 11252 (+370)
— г. Первомайск — 623 (+26)
— г. Южноукраинск — 446 (15);
— г. Вознесенск — 496 (+5);
— г. Очаков — 183 (+3)
— Арбузинский район — 95 (+3)
— Баштанский район — 176 (+1)
— Березанский район — 178 (+1)
— Братский район — 85;
— Березнеговатский район — 55 (+2)
— Веселиновский район — 174;
— Витовский район — 475 (+5);
— Вознесенский район — 165 (+1)
— Врадиевский район — 153;
— Еланецкий район — 83 (+2)
— Вознесенский район — 169 (+2)
— Казанковский район — 178;
— Кривоозерский район — 159 (31);
— Николаевский район — 224 (+5)
— Новобугский район — 104 (+4)
— Николаевский район — 228 (+2)
— Очаковский район — 86 (+5);
— Первомайский район — 250 (+2)
— Снигиревский район — 192.
Заболевание COVID-19 установлено в 734 (+20) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 54, всего выздоровели — 5004.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 283, за сутки — 7.