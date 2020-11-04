По состоянию на 4 ноября в Николаевской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 62;
— г. Первомайск — 0;
— г. Южноукраинск — 5;
— г. Вознесенск — 0;
— г. Очаков — 0;
— Арбузинский район — 0;
— Баштанский район — 0;
— Березанский район — 0;
— Братский район — 0;
— Березнеговатский район — 0;
— Веселиновский район — 0;
— Витовский район — 1;
— Вознесенский район — 0;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 0;
— Казанковский район — 0;
— Кривоозерский район — 8;
— Николаевский район — 3;
— Новобугский район — 0;
— Николаевский район — 5;
— Очаковский район — 0;
— Первомайский район — 1;
— Снигиревский район — 1.
Заболевание COVID-19 установлен в 500 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 98, всего выздоровели — 2464.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 185, за сутки — 10.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 518 человек, методом ИФА — 464.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 157 человек с подозрением на COVID-19.