По состоянию на 4 ноября в Николаевской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 62;

— г. Первомайск — 0;

— г. Южноукраинск — 5;

— г. Вознесенск — 0;

— г. Очаков — 0;

— Арбузинский район — 0;

— Баштанский район — 0;

— Березанский район — 0;

— Братский район — 0;

— Березнеговатский район — 0;

— Веселиновский район — 0;

— Витовский район — 1;

— Вознесенский район — 0;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 0;

— Казанковский район — 0;

— Кривоозерский район — 8;

— Николаевский район — 3;

— Новобугский район — 0;

— Николаевский район — 5;

— Очаковский район — 0;

— Первомайский район — 1;

— Снигиревский район — 1.

Заболевание COVID-19 установлен в 500 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 98, всего выздоровели — 2464.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 185, за сутки — 10.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 518 человек, методом ИФА — 464.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 157 человек с подозрением на COVID-19.