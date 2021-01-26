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В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч
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В Николаевской области достраивается солнечная электростанция (СЭС) «Прогрессовка» мощностью 148 МВт (село Прогрессовка Николаевского (бывш. Березанского) района) норвежской компанией Scatec Solar. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Чтобы согласовать все необходимые моменты на этапе подготовки ввода ее в эксплуатацию, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин во вторник, 26 января, пригласил к диалогу с представителями компании — инвестора, специалистов управления архитектуры и градостроительства облгосадминистрации, государственной архитектурно — строительной инспекции в Николаевской области.

Это вопрос принципиальный. Если есть соответствие проекту, соблюдены все технические требования, то мы не должны искать мелочи. Движемся в рамках правового поля. Инвестор зашел в регион и должен быть уверенным в завершении начатого строительства, — отметил в ходе встречи заместитель председателя облгосадминистрации.

Напомним, инвестиции норвежской Scatec Solar в строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 150 МВт в Николаевской области составляют 180 млн евро. Рамочные соглашения об участии норвежских разработчиков в строительстве солнечных и ветряных электростанций в Украине были подписан в ходе украинско-норвежского бизнес-форума в Осло в 2019 году. Станция расположена на юге Украины и будет обеспечивать энергией около 76 000 домохозяйств.

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Алина Сидорова

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