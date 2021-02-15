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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаевской области горел цех по переработке семян подсолнечника

В Николаевской области горел цех по переработке семян подсолнечника

В Николаевской области горел цех по переработке семян подсолнечника
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Как сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области, в ночь на 15 февраля в г.  Новая Одесса по ул. Школьной произошел пожар в цеху по переработке семян подсолнечника на площади 90 кв. м.

Огнем уничтожено 8 тонн жмыха и линию по переработке семян, здания самого цеха и склада удалось спасти.

К тушению привлекались 7 спасателей, 2 единицы техники, автоцистерна 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области и добровольная пожарная команда ООО «Новоодесский элеватор». Также на месте работали сотрудники полиции и аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

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Людмила Александрова

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