Об ограблении дома пенсионеров в селе Соколовка сообщили в Первомайский отдел полиции 12 ноября, около 7:40.

На месте происшествия сотрудники полиции узнали от потерпевших 71-го и 78-ми лет о том, что ночью в их дом проник 46-летний односельчанин, который избил стариков, забрал 3000 гривен и убежал.

Сотрудники уголовного розыска в течение часа установили, что нападающий, заказал такси и собирается ехать в Кировоградскую области. Задержали его на выезде из села Лысая Гора. При нем было 1400 гривен.

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. На этот раз он может провести за решеткой 8 лет.