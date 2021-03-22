С понедельника, 22 марта, на автомобильной дороге М-05 (Киев — Одесса) заработала камера фиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Размещение камеры: на 294 км + 260 (47.974214384 30.309845019) автодороги М-05, пгт. Кривое Озеро в направлении Киева.

Местоположение камеры автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на данном участке нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

С начала функционирования системы наблюдается общая тенденция снижения количества нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

Немного статистики: так, на 01.06.2020 зафиксировано 57 880 нарушений, а по 31.12.2020 — 10 785, уменьшение почти в 6 раз. Как положительный результат — в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены камеры.

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 48 камер, которые расположены в Киеве, Киевской и Львовской областях.