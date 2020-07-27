По состоянию на 27 июля в Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 559 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 81.Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 559 подтвержденных случаев по месту жительства:
г. Николаев – 122 человека;
г. Южноукраинск – 146 человек;
г. Первомайск – 22;
Арбузинский район – 11 человек;
Баштанский район – 1 человек;
Березанский район – 17 человек;
Братский район – 4 человека;
Березнеговатский район – 1 человек;
Веселиновский район – 1 человек;
Витовский район – 3 человека;
г. Вознесенск и Вознесенский район – 46 человек;
Врадиевский район – 44 человека;
Доманевский район – 78 человек;
Казанковский район – 2 человека;
Кривоозерский район – 12 человек;
Николаевский район – 1 человек;
Новоодесский район – 40 человек;
Очаковский район – 1 человек;
Первомайский район – 6 человек;
Снигиревский район – 1 человек.
Выздоровели больных за сутки – 0, всего выздоровели – 429. Всего обследовано ПЦР – 13294 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано – 94 человека.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 3 человека с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в других учреждений здравоохранения — 2 (Первомайская центральная районная больница);
— назначено амбулаторное лечение — 1.