Сегодня Понедельник, 27 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки

Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом

Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом

ДТП под Новой Одессой: столкнулись два грузовика, один водитель погиб

ДТП под Новой Одессой: столкнулись два грузовика, один водитель погиб

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19

В Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19

В Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19
0

По состоянию на 27 июля в Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19.  Всего зарегистрировано 559 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 81.Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 559 подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 122 человека;

г. Южноукраинск – 146 человек;

г. Первомайск – 22;

Арбузинский район – 11 человек;

Баштанский район – 1 человек;

Березанский район – 17 человек;

Братский район – 4 человека;

Березнеговатский район – 1 человек;

Веселиновский район – 1 человек;

Витовский район – 3 человека;

г. Вознесенск и Вознесенский район – 46 человек;

Врадиевский район – 44 человека;

Доманевский район – 78 человек;

Казанковский район – 2 человека;

Кривоозерский район – 12 человек;

Николаевский район – 1 человек;

Новоодесский район – 40 человек;

Очаковский район – 1 человек;

Первомайский район – 6 человек;

Снигиревский район – 1 человек.

Выздоровели больных за сутки – 0, всего выздоровели – 429. Всего обследовано ПЦР – 13294 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано – 94 человека.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 3 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в других учреждений здравоохранения — 2 (Первомайская центральная районная больница);

— назначено амбулаторное лечение — 1.

Spread the love
  • 83
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине за сутки подтверждено 807 случаев COVID-19
Next post Специалисты ГНС Николаевщины рассказали предпринимателям об отличиях классического и программного РРО

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями