По состоянию на 27 июля в Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 559 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 81.Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 559 подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 122 человека;

г. Южноукраинск – 146 человек;

г. Первомайск – 22;

Арбузинский район – 11 человек;

Баштанский район – 1 человек;

Березанский район – 17 человек;

Братский район – 4 человека;

Березнеговатский район – 1 человек;

Веселиновский район – 1 человек;

Витовский район – 3 человека;

г. Вознесенск и Вознесенский район – 46 человек;

Врадиевский район – 44 человека;

Доманевский район – 78 человек;

Казанковский район – 2 человека;

Кривоозерский район – 12 человек;

Николаевский район – 1 человек;

Новоодесский район – 40 человек;

Очаковский район – 1 человек;

Первомайский район – 6 человек;

Снигиревский район – 1 человек.

Выздоровели больных за сутки – 0, всего выздоровели – 429. Всего обследовано ПЦР – 13294 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано – 94 человека.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 3 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в других учреждений здравоохранения — 2 (Первомайская центральная районная больница);

— назначено амбулаторное лечение — 1.