По состоянию на 10.00 6 июля в Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 461 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 62. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
— Из всех 461 подтвержденного случая по месту жительства:
— г. Николаев — 77 человек;
— г. Южноукраинск — 134 человека;
— г. Первомайск — 18 человек;
— Арбузинский район — 7 человек;
— Баштанский район — 1 человек;
— Братский район — 4 человека;
— Березнеговатский район — 1 человек;
— Веселиновский район — 1 человек;
— Витовский район — 1 человек;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;
— Врадиевский район — 34 человека;
— Вознесенский район — 78 человек;
— Казанковский район — 2 человека;
— Кривоозерский район — 11 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 40 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Первомайский район — 5 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровели больных за сутки — 1, всего выздоровели — 312.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 11.
Всего обследовано ПЦР — 11255 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5193 исследования методом ИФА.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 8 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в Южноукраинскую многопрофильную больницу — 3;
— назначено амбулаторное лечение — 5.