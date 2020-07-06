По состоянию на 10.00 6 июля в Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 461 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 62. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

— Из всех 461 подтвержденного случая по месту жительства:

— г. Николаев — 77 человек;

— г. Южноукраинск — 134 человека;

— г. Первомайск — 18 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 5 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 1, всего выздоровели — 312.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 11.

Всего обследовано ПЦР — 11255 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 96 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 5193 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 8 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в Южноукраинскую многопрофильную больницу — 3;

— назначено амбулаторное лечение — 5.