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В Николаевской области новых случаев COVID-19 нет, за последние сутки обследовано 48 человек

В Николаевской области новых случаев COVID-19 нет, за последние сутки обследовано 48 человек
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По состоянию на 10.00 17 июня в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 323 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 56.

Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 58 человек;

— г. Южноукраинск — 59 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 28 человек;

— Вознесенский район — 64 человека;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели за сутки 1, всего выздоровели — 217.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9529 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 48 человек.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 18 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 4 (1 — родильный дом №1 г.Николаева и 3 — Южноукраинская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 13.

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Елена Кораб

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