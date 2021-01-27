В Николаевской области ограничивается движение крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов по трассе Н-23 и ограничивается движение для проезда всех категорий транспортных средств по М-13. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

С 21.30 часов 27 января 2021 ограничивается движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Ограничивается движение для проезда грузовых, большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов:

— Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск), км 42 + 476 — км 110 + 140, км 113 + 678 — км 221 + 363.

Ограничивается движение для проезда всех категорий транспортных средств:

— М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев), км 76 + 416 — км 157 + 052.

Соответствующее решение принято Службой автомобильных дорог в Николаевской области.

Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий – сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м / с, метелями, отсутствием видимости – с целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега и снежных заносов.

«Информация о снятии ограничения и восстановлению движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно», — сказано в сообщении.

Тем, кого непогода все-таки застала в пути, рекомендуется переждать на стоянках комплексов дорожного сервиса (АЗС, кафе, гостиничных комплексов и т.д.).

В случае необходимости помощи на дороге, можно обращаться к диспетчеру Службы автомобильных дорог в Николаевской области по тел. (0512) 56-41-16, (068) 886-88-00 (круглосуточно)