Кабинет министров Украины утвердил новый перечень районов в регионах. Их количество сократится почти в четыре раза: с 490 до 129. В частности, на Николаевщине их должно стать четыре, — передает Український Південь.

Николаевский, Вознесенский, Первомайский и Баштанский — четыре района вместо девятнадцати. Наибольший среди них Николаевский. Разделение районов происходило при условии, что в каждом будет не менее ниш 150 000 населения. Расстояние от административного центра до населенных пунктов, находящихся в районе, не должно превышать 60 км.

Летний дворик ждет! «Солнечные дети» — именно так называют людей с синдромом Дауна за их доброжелательность, открытость и наивность. В Николаеве проживает много семей, которые воспитывают таких детей, но они часто незнакомы друг с другом. Чтобы познакомить детей и их родителей, заявить о них и сломать сложившиеся в обществе стереотипы, руководителю областного благотворительного фонда «Доброта и доверие» Валентине Ткаченко пришла идея провести уникальную фотовыставку. Ее главными героями как раз и станут дети с синдромом Дауна, — отмечают организаторы.