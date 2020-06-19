Сегодня Пятница, 19 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

2 - В Николаевской области остается 4 района
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Сегодня — День фермера. Сельхозпроизводители Украины свой профессиональный праздник отмечают впервые

Сегодня — День фермера. Сельхозпроизводители Украины свой профессиональный праздник отмечают впервые

В Николаеве женщина занималась оптовой наркозакладкой

В Николаеве женщина занималась оптовой наркозакладкой

Введение процедуры «кешбек» перенесли на январь 2021 года

Введение процедуры «кешбек» перенесли на январь 2021 года

Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаевской области остается 4 района

В Николаевской области остается 4 района

В Николаевской области остается 4 района
0

Кабинет министров Украины утвердил новый перечень районов в регионах. Их количество сократится почти в четыре раза: с 490 до 129. В частности, на Николаевщине их должно стать четыре, — передает Український Південь.

Николаевский, Вознесенский, Первомайский и Баштанский — четыре района вместо девятнадцати. Наибольший среди них Николаевский. Разделение районов происходило при условии, что в каждом будет не менее ниш 150 000 населения. Расстояние от административного центра до населенных пунктов, находящихся в районе, не должно превышать 60 км.

Летний дворик ждет! «Солнечные дети» — именно так называют людей с синдромом Дауна за их доброжелательность, открытость и наивность. В Николаеве проживает много семей, которые воспитывают таких детей, но они часто незнакомы друг с другом. Чтобы познакомить детей и их родителей, заявить о них и сломать сложившиеся в обществе стереотипы, руководителю областного благотворительного фонда «Доброта и доверие» Валентине Ткаченко пришла идея провести уникальную фотовыставку. Ее главными героями как раз и станут дети с синдромом Дауна, — отмечают организаторы.

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post За использование природных ресурсов Николаевщины в местную казну поступило 24,3 млн грн рентных платежей
Next post Николаевские гвардейцы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации