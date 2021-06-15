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Главная страница » Blog » Общество » В Николаевской области открылся приют для пострадавших от домашнего насилия

В Николаевской области открылся приют для пострадавших от домашнего насилия

image.php 1 - В Николаевской области открылся приют для пострадавших от домашнего насилия
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Целью деятельности приюта является создание безопасных условий для временного круглосуточного пребывания таких лиц и получение ими комплекса социальных услуг.

В открытии приюта приняли участие заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, глава Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль, директор департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксана Ельчиева, директор областного центра социальных служб Светлана Янковская, директор областного центра социально-психологической помощи Светлана Губарева.

Александр Трайтли выразил благодарность Представительству Фонда ООН в области народонаселения в Украине за финансовую поддержку, которая была оказана на ремонт помещения и приобретение оборудования для убежища и заверил в дальнейшей поддержке руководством области развития сети специализированных служб для лиц, пострадавших от домашнего насилия в Николаевской области.

Функционирование убежища осуществляется при активной поддержке председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевои.

Во время открытия приюта Оксана Ельчиева представила концепцию развития сети специализированных служб в Николаевской области, а именно: приютов, дневных центров, служб первичного социально-психологического консультирования.

Директор департамента отметила, что в настоящее время проводится активная работа с территориальными общинами области по представлению заявок в Министерство социальной политики Украины на получение субвенции из государственного бюджета на создание специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия.

по информации Николаевской облгосадминистрации

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