11 января на трассе Р-75 «Тимкове» — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка «в Домановском районе перевернулся» VOLKSWAGEN Polo «. Про ДТП сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В момент аварии в машине находился 70-летний водитель и 65-летняя пассажирка. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что во время движения машина съехала в кювет, где и перевернулась.

Сотрудники ГСЧС распилили сухие ветки, в которых застрял автомобиль, перевернули его и с помощью лебедки и вытащили на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и пассажирка VOLKSWAGEN не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.