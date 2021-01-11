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Главная страница » Blog » Главная » В Николаевской области перевернулась машина с пенсионерами

В Николаевской области перевернулась машина с пенсионерами

В Николаевской области перевернулась машина с пенсионерами
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11 января на трассе Р-75 «Тимкове» — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка «в Домановском районе перевернулся» VOLKSWAGEN Polo «. Про ДТП сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В момент аварии в машине находился 70-летний водитель и 65-летняя пассажирка. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что во время движения машина съехала в кювет, где и перевернулась.

Сотрудники ГСЧС распилили сухие ветки, в которых застрял автомобиль, перевернули его и с помощью лебедки и вытащили на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и пассажирка VOLKSWAGEN не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.

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Алина Сидорова

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