За проезд по некоторым дорогам Украины скоро придется платить — от 80 копеек до 4,60 грн за километр. Стоимость проезда определили на заседании Кабмина, передает источник «О Коблево«.

Платными планируют сделать дороги от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11), а также часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Стоимость проезда будет зависеть от курса евро:

для мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков общей массой до 3,5 т — 0,023 евро/км

для мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков общей массой до 3,5 т — 0,023 евро/км для автобусов на 10-29 мест — 0,045 евро/км

для автобусов на 10-29 мест — 0,045 евро/км для автобусов вместительностью свыше 29 пассажиров — 0,133 евро/км

для автобусов вместительностью свыше 29 пассажиров — 0,133 евро/км для грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн — 0,045 евро/км

для грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн — 0,045 евро/км для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн — 0,133 евро/км

Платные дороги будут переданы в концессию частным инвесторам, которые будут заниматься их ремонтом. В Кабмине считают, что таким образом качественных дорог в стране станет больше — ведь инвестор заинтересован в том, чтобы «его» дорогой воспользовалось как можно больше водителей.