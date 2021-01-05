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Главная страница » Blog » Власть » В Николаевской области появятся платные дороги

В Николаевской области появятся платные дороги

В Николаевской области появятся платные дороги
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За проезд по некоторым дорогам Украины скоро придется платить — от 80 копеек до 4,60 грн за километр. Стоимость проезда определили на заседании Кабмина, передает источник «О Коблево«.

Платными планируют сделать дороги от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11), а также часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Стоимость проезда будет зависеть от курса евро:

  • для мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков общей массой до 3,5 т — 0,023 евро/км
  • для автобусов на 10-29 мест — 0,045 евро/км
  • для автобусов вместительностью свыше 29 пассажиров — 0,133 евро/км
  • для грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн — 0,045 евро/км
  • для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн — 0,133 евро/км

Платные дороги будут переданы в концессию частным инвесторам, которые будут заниматься их ремонтом. В Кабмине считают, что таким образом качественных дорог в стране станет больше — ведь инвестор заинтересован в том, чтобы «его» дорогой воспользовалось как можно больше водителей.

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Алина Сидорова

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