В Николаевской области для проезда транспорта открыли трассу Н-14. Дорога из Николаева в Кропивницкий была одной из самых запущенных в стране. В прошлом году начался ее капитальный ремонт, вместо асфальтового покрытия положили бетонное, которое выдерживает высокие температуры и нагрузки. С августа 2019-го по ноябрь 2020-го успели проложить 79 км фактически новой дороги. Ориентировочная стоимость — 1,7 млрд. гривен. О том, как проходил ремонт рассказал исполняющий обязанности начальника Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

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Трасса Н-14 успела прославиться на всю страну. Долгое время дорога оставалась запущенной, на нее жаловалась многочисленное количество украинцев. Н наконец, в августе прошлого года, дорожники приступили к ее ремонту, который по факту можно назвать новым строительством.

В прошлом году, когда начинали делать дорогу, Смогли сделать 13 км. В этом году мы сделали 66 км.

У нас прекрасный край, чернозем, но для стройки дорог, это не совсем хорошо. И нам приходилось в некоторых местах вырывать котлован с мой рост, выбирать чернозем и делать правильное основание, — рассказывает в.и.о. руководителя САД.

Владислав Невеселый

Новая дорога принципиально отличается от старой, ведь бетонное покрытие способно выдержать высокие температуры и нагрузки.

Александр Кубраков

Это одна из первых бетонных дорог, построенных в Украине за время независимости. Особенно важно, что эта дорога ведет к николаевским портам. Все знают проблему с перегруженными фурами, она способна выдержать даже эти нагрузки, — констатирует глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Владислав Невеселый добавил, что на въезде в город все равно установят весовые комплексы, их монтаж начнут на следующей неделе. Кроме того, если в процессе эксплуатации дороги обнаружат какие-то недостатки, то подрядчик будет их исправлять. Гарантийный срок — 10 лет.

Ориентировочная стоимость построенной дороги составляет 1,7 млрд. гривен. В «Укравтодоре» рассчитывают, что она прослужит украинцам около 17 лет.