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Главная страница » Blog » Общество » В Николаевской области пройдут антитеррористические учения

В Николаевской области пройдут антитеррористические учения

175833808 143661996 n - В Николаевской области пройдут антитеррористические учения
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С 8 по 10 июня 2021 года на территории Очаковской городского теробщины пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

Организатор — региональная Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Тренировка проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Во время учений силовики отработают алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверят уровень контрдиверсионной защиты потенциально уязвимых объектов.

В Службе безопасности подчеркнули, что из-за учений в отдельных районах могут временно ввести особый режим. В частности будут действовать ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверять документы, удостоверяющие личность, также возможен досмотр личных вещей и автомобилей. В связи с этим, просьба к гражданам на время проведения учений иметь при себе соответствующие документы.

Тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Жителей и гостей Очакивщины просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанных с необходимостью проведения антитеррористических учений.

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Алина Сидорова

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