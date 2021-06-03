С 8 по 10 июня 2021 года на территории Очаковской городского теробщины пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

Организатор — региональная Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Тренировка проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Во время учений силовики отработают алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверят уровень контрдиверсионной защиты потенциально уязвимых объектов.

В Службе безопасности подчеркнули, что из-за учений в отдельных районах могут временно ввести особый режим. В частности будут действовать ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверять документы, удостоверяющие личность, также возможен досмотр личных вещей и автомобилей. В связи с этим, просьба к гражданам на время проведения учений иметь при себе соответствующие документы.

Тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Жителей и гостей Очакивщины просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанных с необходимостью проведения антитеррористических учений.