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В Николаевской области работает 24 пункта вакцинации от COVID-19

vakcina - В Николаевской области работает 24 пункта вакцинации от COVID-19
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На сегодняшний день продолжается 2-й этап вакцинации и работает 24 пункта прививки от COVID-19. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Постепенно, по мере обучения специалистов и расширения контингента, подлежащего вакцинации, будут подключаться другие пункты. Всего в Николаевской области создано 108 пунктов для проведения вакцинации на 2-5 этапах.

Стационарные пункты прививок от COVID-19 располагаются в ЦПМСП и их структурных подразделениях — амбулаториях.

На вебсайте управления здравоохранения облгосадминистрации в разделе «COVID-19» можно найти информацию по о временных стационарных пунктах прививок, организованных для проведения вакцинации от COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно по номеру регистратуры ЦПМСП и с помощью медицинских информационных систем — Поликлиника без очередей, HELSI и другие, а также через портал или мобильный приложение «Дія», через национальный контакт-центр Минздрава.

На вебсайте управления здравоохранения облгосадминистрации в разделе «COVID-19» есть номера телефонов регистратуры учреждений, куда могут звонить граждане по вопросу записи на вакцинацию от COVID-19.

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Алина Сидорова

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