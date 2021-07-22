В Украине не работают 40% созданных пунктов прививок. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Например, по состоянию на 20 июля 2021 года в Николаевской области работали только в 54 пункта из 108 созданных. В Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42.

Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области — 44 из 121, в Кировоградской области — 46 из 121, в Хмельницкой — 28 из 80, в Черкасской — 61 из 143, в Ровенской — 47 из 122, в Харьковской — 74 из 154, в Волынской — 43 из 87.

Люди жалуются, что им отказывают в прививке за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидних вакцин. По каким 961 142 доз это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках.

Все это означает, что не все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь это удар по пожилым людям и людям, которым сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации и получить прививки, тогда как они и являются группой риска.

Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный пункт прививки и обеспечить их работу, — написал министр.

Министр призывает украинский в случае, когда ближайший пункт прививки, указанный в списке list.covid19.gov.ua, не работает или если отказывают в прививке за отсутствия вакцин, звонить в местные департаментов здравоохранения: https://moz.gov. ua / regionalni-upravlinnja

Если и там разводят руками, сообщать об этом нам по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Только обеспечив возможность привиться от COVID-19 можно большему количеству граждан, мы сможем уберечься от волны нового штамма «Дельта» и ее возможных последствий.