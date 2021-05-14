По предварительной информации, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Об этом сообщили в полиции.

Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х годов, с обеих сторон конфликта. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями ног.

Полицейские изъяли оружие — карабин.

Сейчас продолжается розыск всех причастных к этому происшествию, устанавливаются обстоятельства стрельбы.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство с применением оружия» и по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.