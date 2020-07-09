По состоянию на 10.00 9 июля в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 467 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 63. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
— Из всех 467 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 80 человек;
— г. Южноукраинск — 136 человека;
— г. Первомайск — 19 человек;
— Арбузинский район — 7 человек;
— Баштанский район — 1 человек;
— Братский район — 4 человека;
— Березнеговатский район — 1 человек;
— Веселиновский район — 1 человек;
— Витовский район — 1 человек;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;
— Врадиевский район — 34 человека;
— Вознесенский район — 78 человек;
— Казанковский район — 2 человека;
— Кривоозерский район — 11 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 40 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Первомайский район — 5 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровели больных за сутки — 17 всего выздоровели — 347.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 11.
Всего обследовано ПЦР — 11495 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 48 человек.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 6243 исследования методом ИФА.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в Южноукраинскую многопрофильную больницу — 2;
— назначено амбулаторное лечение — 7.