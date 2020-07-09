Сегодня Четверг, 9 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Снигиревском районе фермер спрятал плантацию конопли среди ячменя

В Снигиревском районе фермер спрятал плантацию конопли среди ячменя

Конопля в теплице и между грядок кукурузы — в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

Конопля в теплице и между грядок кукурузы — в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

На полях Николаевщины продолжается уборка зерновых, хотя на высокие урожаи аграрии области в этом году не рассчитывают

На полях Николаевщины продолжается уборка зерновых, хотя на высокие урожаи аграрии области в этом году не рассчитывают

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаевской области снова 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области снова 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области снова 2 новых случая COVID-19
0

По состоянию на 10.00 9 июля в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 467 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 63. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

— Из всех 467 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 80 человек;

— г. Южноукраинск — 136 человека;

— г. Первомайск — 19 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 34 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 5 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 17 всего выздоровели — 347.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 11.

Всего обследовано ПЦР — 11495 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 48 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 6243 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19, из них:

 — госпитализированы в Южноукраинскую  многопрофильную больницу — 2;

— назначено амбулаторное лечение — 7.

Spread the love
  • 82
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Ляшко: в лучшем случае вакцина от COVID-19 появится в 2021 году
Next post В Николаеве горел жилкоп - спасатели вывели на свежий воздух двух мужчин-соседей

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение