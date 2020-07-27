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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаевской области снова горел лес, в этот раз под Новой Одессой

В Николаевской области снова горел лес, в этот раз под Новой Одессой

В Николаевской области снова горел лес, в этот раз под Новой Одессой
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Крупный пожар произошел в эти выходные вблизи Кашперовского лесного урочища в Новоодесском районе. С хвойной подстилки огонь перекинулся на зеленые насаждения и в целом охватил 1 га территории. Пожар ликвидировали спасатели вместе с лесничими и местными жителями, чьи дома были расположены рядом.

  • 2020 07 27 pozhar2 - В Николаевской области снова горел лес, в этот раз под Новой Одессой
  • 2020 07 27 pozhar3 - В Николаевской области снова горел лес, в этот раз под Новой Одессой
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

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Сообщение о происшествии поступило на линию «101» в воскресенье около часа дня. На вызов прибыли пожарные 21 ГПСЧ в составе двух отделений. Вместе с лесничими им удалось локализовать огонь в 13:25. Препятствием тушению становились сильные порывы ветра, из-за которых огонь с подстилки переходил на хвойные насаждения. Чтобы пожар не затронул жилые кварталы, спасатели проводили обпашку.

2020 07 27 ognetus - В Николаевской области снова горел лес, в этот раз под Новой Одессой

В Николаевской области поджигают леса

2020 07 27 pozhar4 - В Николаевской области снова горел лес, в этот раз под Новой Одессой

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Около четырех часов дня огонь полностью потушен. Причина пожара устанавливается.

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