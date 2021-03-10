Государственные инспекторы управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области с начала 2021 г. осуществили 97 проверок по вопросам соблюдения требований земельного законодательства пользователями и владельцами земельных участков в разных районах Николаевской области. Об этом сообщили в ГУ Госгеокадастра в Николаевской области.

В ходе проведенных проверок выявлено 71 нарушение земельного законодательства, совершенных на землях общей площадью 446,9324 га. Из них 29 фактов самовольного занятия земельного участка общей площадью 107,8094 га.

Также было выявлено 3 случая уничтожение межевых знаков земельных участков площадью 25,6312 га; 8 случаев отклонения от утвержденных проектов землеустройства на земельных участках площадью 25,0758 га и 1 случай снятия и переноса грунтового покрова земельных участков без специального разрешения площадью 1 га.

По результатам проведенных проверок составлено 54 протокола об административных правонарушениях, вынесено 43 постановления о наложении административных взысканий на сумму 8925 грн и выдано 54 предписания по устранению нарушений.

Ущерб, причиненный в результате самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятием плодородного слоя почвы без специального разрешения, составил 359 721, 93 гривны. С начала 2021 г. в добровольном порядке оплачено 156 441 грн.