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Главная страница » Blog » Общество » В Николаевской области средняя зарплата составила 12,5 тысяч гривен

В Николаевской области средняя зарплата составила 12,5 тысяч гривен

В Николаевской области средняя зарплата составила 12,5 тысяч гривен
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На Николаевщине средняя заработная плата штатного работника предприятий и организаций в январе 2021 года составила 12 тысяч 535 гривен, что на 19,1% больше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Реальная заработная плата по сравнению с январем прошлого года выросла на 12,1%. Самый высокий уровень зарплаты наблюдался у работников предприятий по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 28,6 тысячи. Работникам складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта начисляли 18,1 тысячи, работникам финансовой и страховой деятельности, производства пищевых продуктов, металлургического производства, производства готовых металлических изделий – 14,8 тысячи.

В операциях с недвижимым имуществом, на производстве электрооборудования, в услугах по временному размещению и организации питания, текстильном производстве размер начисленной зарплаты не превысил 6,5 тысяч гривен.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля составила 44,9 миллиона гривен. Значительная доля долга относится к складскому хозяйству и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (19,6 миллиона гривен, или 43,6%). Всего своевременно не рассчитались с 1,7 тысячи работников, каждому из которых не выплачено в среднем 26,4 тысячи гривен.

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Людмила Александрова

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