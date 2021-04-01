На ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в Николаевской области в 2021 году предусмотрено общее финансирование в размере 841 млн 293 тыс. гривен. Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из них:

621 млн 190 тыс на проведение работ по строительству, капитальному и текущему ремонтам;

621 млн 190 тыс на проведение работ по строительству, капитальному и текущему ремонтам; 65 млн на проведение работ по капитальному ремонту улиц и дорог коммунальной собственности на 38 объектах по всей области;

65 млн на проведение работ по капитальному ремонту улиц и дорог коммунальной собственности на 38 объектах по всей области; 154 млн 391 тыс на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на: обеспечение проезда на аварийных и непроезжих участках дороги, аварийный ямочный ремонт, зимнее содержание, установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, удаление поросли, работы по водоотведению и другие работы

В частности, дорожники и специалисты управления облгосадминистрации планируют сосредоточиться на следующих объектах:

Капитальный ремонт объездной дороги г. Николаева в порт Ольвия, которая проходит по автомобильным дорогам О151124 Николаев-Станислав-Херсон км 0 +000 — км 8 400 и О151101 (Николаев-Херсон) -Любомировка-Першотравневе- (Казанка- (Р-47)) км 0 +000 — км 29 + 650. Стоимость реализации проекта по проектно-сметной документации составляет 1 млрд 318 млн 676 тыс. В 2021 году на проведение работ предусмотрены средства в размере 302 млн 600 тыс.

Капитальный ремонт объездной дороги г. Николаева в порт Ольвия, которая проходит по автомобильным дорогам О151124 Николаев-Станислав-Херсон км 0 +000 — км 8 400 и О151101 (Николаев-Херсон) -Любомировка-Першотравневе- (Казанка- (Р-47)) км 0 +000 — км 29 + 650. Стоимость реализации проекта по проектно-сметной документации составляет 1 млрд 318 млн 676 тыс. В 2021 году на проведение работ предусмотрены средства в размере 302 млн 600 тыс. Завершение работ по капитальному и текущему среднему ремонту автомобильной дороги, которая соединяет между собой г. Баштанка и пгт. Березнеговатое О150214 Баштанка Березнеговатое, с ведением в эксплуатацию в текущем году 26,62 км, с предусмотренным финансированием 84 млн 804 тыс. Также, в текущем году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт на участке км 13 + 394 — км 19 + 000 .

Завершение работ по капитальному и текущему среднему ремонту автомобильной дороги, которая соединяет между собой г. Баштанка и пгт. Березнеговатое О150214 Баштанка Березнеговатое, с ведением в эксплуатацию в текущем году 26,62 км, с предусмотренным финансированием 84 млн 804 тыс. Также, в текущем году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт на участке км 13 + 394 — км 19 + 000 . Продолжение работ по текущему среднему ремонту автодороги О150514 Братское-Вознесенск на участке км 9 + 300 — км 14 + 300, которая сочетает г. Вознесенск и пгт. Братское. Стоит отметить, что ремонт вышеуказанной дороги проводится по маршрутному принципу. В предыдущие годы было отремонтировано 22 км. Также от автодороги О150514 Братское-Вознесенск в пределах села Трикраты в село Актовое в текущем году планируется начать ремонтные работы по туристическому маршруту в Актовский каньон, которой совпадает с автомобильной дорогой О150706 Александровка-Трикраты-Актовое км 12 +200 — км 16 + 980 общей протяженностью 4,78 км. Объем средств предусмотрен на текущий средний ремонт указанных автомобильных дорог составляет 62 млн 149 тыс. Из которых 45 млн на О150514 и 17 млн ​​149 тыс 900 грн в О150706.

Продолжение работ по текущему среднему ремонту автодороги О150514 Братское-Вознесенск на участке км 9 + 300 — км 14 + 300, которая сочетает г. Вознесенск и пгт. Братское. Стоит отметить, что ремонт вышеуказанной дороги проводится по маршрутному принципу. В предыдущие годы было отремонтировано 22 км. Также от автодороги О150514 Братское-Вознесенск в пределах села Трикраты в село Актовое в текущем году планируется начать ремонтные работы по туристическому маршруту в Актовский каньон, которой совпадает с автомобильной дорогой О150706 Александровка-Трикраты-Актовое км 12 +200 — км 16 + 980 общей протяженностью 4,78 км. Объем средств предусмотрен на текущий средний ремонт указанных автомобильных дорог составляет 62 млн 149 тыс. Из которых 45 млн на О150514 и 17 млн ​​149 тыс 900 грн в О150706. Завершение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги О151601 Новая Одесса-Сухой Еланець- (Александровка-Николаев) км 18 +200 — км 29 + 200, с ведением в эксплуатацию в текущем году 11,0 км, с имеющимся финансированием в текущем году 70 млн 710 тыс.

Также в текущем году планируется начать работы по строительству новых стационарных мостов вместо аварийных понтонных и капитальный ремонт моста через р. Высунь, а именно:

Строительство моста через р. Ингул на О151118 (Александровка — Николаев) — Пересадовка — (Днепр — Николаев), км 9 + 500;

Строительство моста через р. Ингул на О151118 (Александровка — Николаев) — Пересадовка — (Днепр — Николаев), км 9 + 500; Строительство моста через р. Ингулец на О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное, км 1 977;

Строительство моста через р. Ингулец на О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное, км 1 977; Строительство моста через р. Ингулец на О151909 (Казанка- (Р-47)) — Новотимофеевка, км 1 200;

Строительство моста через р. Ингулец на О151909 (Казанка- (Р-47)) — Новотимофеевка, км 1 200; Капитальный ремонт моста через р. Высунь О151207 (Казанка- (Р-47)) — Шевченково, км 2 + 180.

На подготовительные работы по строительству трех мостов в текущем году предполагается 60 млн.