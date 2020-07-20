По состоянию на 10.00 20 июля в Николаевской области выявлен 1 новый случай COVID-19. Всего зарегистрировано 523 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 74. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 523 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 98 человек;

— г. Южноукраинск — 142 человека;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 16 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 2 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 45 человек;

— Врадиевский район — 39 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Всего выздоровели — 402.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 12.

Всего обследовано ПЦР — 12590 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 72 человека.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 9227 исследований методом ИФА, в том числе 30 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 4 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализирован в Южноукраинскую многопрофильную больницу — 1;

— назначено амбулаторное лечение — 3.