По состоянию на 5 октября в Николаевской области выявлен 101 новый случай COVID-19. Всего зарегистрировано 3923 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 240 (+3). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 3923 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 2643 человека (+ 60);

— г. Первомайск — 108 человек (+ 12)

— г. Южноукраинск — 185 человек (+ 3);

— г. Вознесенск — 167 человек (+ 6);

— г. Очаков — 15 человек;

— Арбузинский район — 18 человек (+ 1)

— Баштанский район — 54 человека;

— Березанский район — 44 человека (+ 3);

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 26 человек;

— Витовский район — 110 человек (+ 2)

— Вознесенский район — 80 человек (+ 2)

— Врадиевский район — 80 человек;

— Еланецкий район — 22;

— Вознесенский район — 83 человека (1);

— Казанковский район — 13 человек;

— Кривоозерский район — 44 человека (+ 1)

— Николаевский район — 71 человек (+ 2)

— Новобугский район — 18 человек (+ 3);

— Николаевский район — 70 человек;

— Очаковский район — 19 человек;

— Первомайский район — 32 человека (+ 3);

— Снигиревский район — 10 человек (+2).

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1211.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 90, за сутки — 5.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 323 человека, методом ИФА — 82.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 37 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы в учреждения здравоохранения 6 человек, из них:

— Баштанская многопрофильная больница — 5;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 1;

— назначено амбулаторное лечение — 31.