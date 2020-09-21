По состоянию на 21 сентября в Николаевской области выявлен 21 новый случай COVID-19. Всего зарегистрирован 2571 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 179 (+4). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 2571 подтвержденного случая по месту жительства:

— г. Николаев — 1617 человек (+17)

— г. Первомайск — 66 человек;

— г. Южноукраинск — 179 человек;

— г. Вознесенск — 127 человек;

— г. Очаков — 10 человек;

— Арбузинский район — 15 человек;

— Баштанский район — 43 человека;

— Березанский район — 25 человек;

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 2 человека;

— Веселиновский район — 14 человек;

— Витовский район — 68 человек;

— Вознесенский район — 68 человек (+ 3);

— Врадиевский район — 68 человек;

— Еланецкий район — 9 человек;

— Вознесенский район — 80 человек;

— Казанковский район — 13 человек;

— Кривоозерский район — 31 человек;

— Николаевский район — 22 (+ 1)

— Новобугский район — 9 человек;

— Николаевский район — 55 человек;

— Очаковский район — 16 человек;

— Первомайский район — 21 человек;

— Снигиревский район — 5 человек.

Выздоровели больных за сутки — 1, всего выздоровели — 820.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 63, за сутки — 0.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 110 человек, методом ИФА — 228.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 20 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 4;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 8 человек, из них:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 2;

— городская больница №5 г.Николаева — 5;

— городская больница №1 Николаева — 1.

— назначено амбулаторное лечение — 8.