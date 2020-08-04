По состоянию на 10.00 4 августа в Николаевской области выявлено 10 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 657 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 88. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 657 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 189 человек;

— г. Южноукраинск — 147 человек;

— г. Первомайск — 23 человека;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 17 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 3 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 54 человек;

— Врадиевский район — 53 человека;

— Еланецкий район — 6 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 44 человека;

— Очаковский район — 2 человека;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 2 человека.

Выздоровели больных за сутки — 17 всего выздоровели — 463.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 14.

Всего обследовано ПЦР — 14206 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 97 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 13900 исследований методом ИФА, в том числе 384 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 33 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 5;

— Очаковская центральная районная больница (ЦРБ) — 1 с подозрением;

— Городская больница №1 (город Николаев) — 1 больной

— Вознесенская городская многопрофильная больница — 3

— назначено амбулаторное лечение — 27.