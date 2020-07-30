По состоянию на 10.00 30 июля в Николаевской области выявлено 11 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 587 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 82. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 587 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 138 человек;

— г. Южноукраинск — 147 человек;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 17 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 3 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 48 человек;

— Врадиевский район — 49 человек;

— Еланецкий район — 2 человека;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 41 человек;

— Очаковский район — 2 человека;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 1, всего выздоровели — 440.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 14.

Всего обследовано ПЦР — 13582 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 120 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 12178 исследований методом ИФА, в том числе 462 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 28 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в учреждения здравоохранения — 3 (2 — Южноукраинская городская многопрофильная больница, 1 — Березанская центральная районная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 25.