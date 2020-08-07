По состоянию на 10.00 7 августа в Николаевской области выявлено 14 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 696 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 92. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 696 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 215 человек;

— г. Южноукраинск — 147 человек;

— г. Первомайск — 24 человека;

— Арбузинский район — 11 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 17 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 5 лица;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 56 человек;

— Врадиевский район — 58 человека;

— Еланецкий район — 7 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 12 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 44 человека;

— Очаковский район — 3 человека;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 3 человека.

Выздоровели больных за сутки — 6, всего выздоровели — 479.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 15.

Всего обследовано ПЦР — 14494 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 144 человека.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 15301 исследований методом ИФА, в том числе 525 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 26 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в учреждения здравоохранения — 3;

— Николаевская городская больница скорой медицинской помощи — 1;

— Вознесенская Центральная районная больница (ЦРБ) — 2;

— назначено амбулаторное лечение — 23.