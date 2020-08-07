По состоянию на 10.00 7 августа в Николаевской области выявлено 14 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 696 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 92. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 696 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 215 человек;
— г. Южноукраинск — 147 человек;
— г. Первомайск — 24 человека;
— Арбузинский район — 11 человек;
— Баштанский район — 1 человек;
— Березанский район — 17 человек;
— Братский район — 4 человека;
— Березнеговатский район — 1 человек;
— Веселиновский район — 1 человек;
— Витовский район — 5 лица;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 56 человек;
— Врадиевский район — 58 человека;
— Еланецкий район — 7 человек;
— Вознесенский район — 78 человек;
— Казанковский район — 2 человека;
— Кривоозерский район — 12 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 44 человека;
— Очаковский район — 3 человека;
— Первомайский район — 6 человек;
— Снигиревский район — 3 человека.
Выздоровели больных за сутки — 6, всего выздоровели — 479.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 15.
Всего обследовано ПЦР — 14494 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 144 человека.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 15301 исследований методом ИФА, в том числе 525 за последние сутки.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 26 человека с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в учреждения здравоохранения — 3;
— Николаевская городская больница скорой медицинской помощи — 1;
— Вознесенская Центральная районная больница (ЦРБ) — 2;
— назначено амбулаторное лечение — 23.