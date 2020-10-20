По состоянию на 20 октября в Николаевской области выявлено 140 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7156 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 370 (+6). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 7156 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5106 человек (+92)

— г. Первомайск — 237 человек (+6);

— г. Южноукраинск — 218 человек (+4)

— г. Вознесенск — 248 человек (+2)

— г. Очаков — 34 человека (+2)

— Арбузинский район — 30 человек;

— Баштанский район — 87 человек (+2)

— Березанский район — 80 человек (+ 1)

— Братский район — 22;

— Березнеговатский район — 6 человек;

— Веселиновский район — 48 человек;

— Витовский район — 214 человек (+5);

— Вознесенский район — 96 человек (+ 1)

— Врадиевский район — 103 человека (+ 1)

— Еланецкий район — 64 человека (+6);

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 48 человек (+ 7);

— Кривоозерский район — 76 человек (+ 2)

— Николаевский район — 100 человек;

— Новобугский район — 28 человек (+3)

— Николаевский район — 96 человек (+5);

— Очаковский район — 25 человек (+ 1)

— Первомайский район — 70 человек;

— Снигиревский район — 30 человек

Выздоровели больных за сутки — 29 всего выздоровели — 1440.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 124, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 533 человека, методом ИФА — 498.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 216 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8827 человек, из которых:

— госпитализированы — 1575 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 7252 человека.