Сегодня Вторник, 20 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Как получить субсидию в новом отопительном сезоне в Николаеве?

Как получить субсидию в новом отопительном сезоне в Николаеве?

Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?

Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?

В день выборов в Николаеве следить за порядком будут полицейские и частные охранные фирмы

В день выборов в Николаеве следить за порядком будут полицейские и частные охранные фирмы

Депутаты горсовета выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие «Николаевоблтеплоэнерго» для начала отопительного сезона

Депутаты горсовета выделили 10,5 миллионов гривен, недостающие «Николаевоблтеплоэнерго» для начала отопительного сезона

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области выявлено 140 новых случаев COVID-19, три человека умерло, 29 выздоровели

В Николаевской области выявлено 140 новых случаев COVID-19, три человека умерло, 29 выздоровели

В Николаевской области выявлено 140 новых случаев COVID-19, три человека умерло, 29 выздоровели
0

По состоянию на  20 октября в Николаевской области выявлено 140 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7156 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 370 (+6). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 7156 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5106 человек (+92)

— г. Первомайск — 237 человек (+6);

— г. Южноукраинск — 218 человек (+4)

— г. Вознесенск — 248 человек (+2)

— г. Очаков — 34 человека (+2)

— Арбузинский район — 30 человек;

— Баштанский район — 87 человек (+2)

— Березанский район — 80 человек (+ 1)

— Братский район — 22;

— Березнеговатский район — 6 человек;

— Веселиновский район — 48 человек;

— Витовский район — 214 человек (+5);

— Вознесенский район — 96 человек (+ 1)

— Врадиевский район — 103 человека (+ 1)

— Еланецкий район — 64 человека (+6);

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 48 человек (+ 7);

— Кривоозерский район — 76 человек (+ 2)

— Николаевский район — 100 человек;

— Новобугский район — 28 человек (+3)

— Николаевский район — 96 человек (+5);

— Очаковский район — 25 человек (+ 1)

— Первомайский район — 70 человек;

— Снигиревский район — 30 человек

Выздоровели больных за сутки — 29 всего выздоровели — 1440.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 124, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 533 человека, методом ИФА — 498.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 216 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8827 человек, из которых:

— госпитализированы — 1575 человек;

—  назначено амбулаторное лечение — 7252 человека.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post ГНС Николаевщины обеспечила на защиту окружающей среды 50,8 млн гривен
Next post Правительство Украины приняло постановление о бесплатных тестах на COVID-19 и создании горячей линии

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»