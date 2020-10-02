По состоянию на 2 октября в Николаевской области выявлено 154 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 3631 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 230 (+10).
Из всех 3631 подтвержденного случая по месту жительства:
— г. Николаев — 2430 человек (+115)
— г. Первомайск — 95 человек (+5);
— г. Южноукраинск — 182 человека (1);
— г. Вознесенск — 161 человек (+13)
— г. Очаков — 15 человек (+3)
— Арбузинский район — 17 человек;
— Баштанский район — 53 человека (+2)
— Березанский район — 39 человек (1);
— Братский район — 8 человек;
— Березнеговатский район — 3 человека;
— Веселиновский район — 26 человек (+3)
— Витовский район — 105 человек (+4)
— Вознесенский район — 77 человек (1);
— Врадиевский район — 72 человека;
— Еланецкий район — 16 человек (1);
— Вознесенский район — 82 человека;
— Казанковский район — 13 человек;
— Кривоозерский район — 40 человек;
— Николаевский район — 61 человек (+4)
— Новобугский район — 15 человек;
— Николаевский район — 67 человек;
— Очаковский район — 18 человек (1);
— Первомайский район — 28 человек;
— Снигиревский район — 8 человек.
Выздоровели больных за сутки — 43, всего выздоровели — 1160.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 81, за сутки — 3.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 335 человек, методом ИФА — 934.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 160 человек с подозрением на COVID-19, госпитализированы в учреждения здравоохранения — 16 человека, из них:
— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 5;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 2;
— Николаевская областная клиническая больница — 9;
— назначено амбулаторное лечение — 144.