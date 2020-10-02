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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области выявлено 154 новых случая COVID-19, три человека умерло

В Николаевской области выявлено 154 новых случая COVID-19, три человека умерло

В Николаевской области выявлено 154 новых случая COVID-19, три человека умерло
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По состоянию на 2 октября в Николаевской области выявлено 154 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 3631 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 230 (+10).

Из всех 3631 подтвержденного случая по месту жительства:

— г. Николаев — 2430 человек (+115)

— г. Первомайск — 95 человек (+5);

— г. Южноукраинск — 182 человека (1);

— г. Вознесенск — 161 человек (+13)

— г. Очаков — 15 человек (+3)

— Арбузинский район — 17 человек;

— Баштанский район — 53 человека (+2)

— Березанский район — 39 человек (1);

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 26 человек (+3)

— Витовский район — 105 человек (+4)

— Вознесенский район — 77 человек (1);

— Врадиевский район — 72 человека;

— Еланецкий район — 16 человек (1);

— Вознесенский район — 82 человека;

— Казанковский район — 13 человек;

— Кривоозерский район — 40 человек;

— Николаевский район — 61 человек (+4)

— Новобугский район — 15 человек;

— Николаевский район — 67 человек;

— Очаковский район — 18 человек (1);

— Первомайский район — 28 человек;

— Снигиревский район — 8 человек.

Выздоровели больных за сутки — 43, всего выздоровели — 1160.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 81, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 335 человек, методом ИФА — 934.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 160 человек с подозрением на COVID-19, госпитализированы в  учреждения здравоохранения — 16 человека, из них:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 5;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 2;

— Николаевская областная клиническая больница — 9;

— назначено амбулаторное лечение — 144.

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Елена Кораб

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