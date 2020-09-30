По состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 155 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 3377 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 214 (+ 9). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 3377 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 2231 человек (+ 132)

— г. Первомайск — 83 человека (+ 2)

— г. Южноукраинск — 181 человек;

— г. Вознесенск — 148 человек;

— г. Очаков — 12 человек;

— Арбузинский район — 17 человек;

— Баштанский район — 51 человек (+ 2)

— Березанский район — 37 человек (+ 3);

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 23 человека (+ 1)

— Витовский район — 100 человека (+ 7);

— Вознесенский район — 76 человек;

— Врадиевский район — 72 человека;

— Еланецкий район — 15 человек (+ 4);

— Вознесенский район — 81 человек;

— Казанковский район — 13 человек;

— Кривоозерский район — 40 человек;

— Николаевский район — 54 человека (+ 2)

— Новобугский район — 13 человек;

— Николаевский район — 66 человек (+ 2)

— Очаковский район — 17 человек;

— Первомайский район — 28 человек;

— Снигиревский район — 8 человек.

Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1087.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 77, за сутки — 1.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 550 человек, методом ИФА — 653.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 166 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы в учреждения здравоохранения — 19 человек, из них:

— Баштанская многопрофильная больница — 3;

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 6;

— Вознесенская городская многопрофильная больница — 4;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 3;

— родильный дом №1 Николаева — 1;

— городская больница №1 Николаева — 1;

— Николаевская областная клиническая больница — 1.

— назначено амбулаторное лечение — 147.