По состоянию на 2 ноября в Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из них по месту жительства:
— г. Николаев — 90;
— г. Первомайск — 5;
— г. Южноукраинск — 2;
— г. Вознесенск — 12;
— г. Очаков — 2;
— Арбузинский район — 4;
— Баштанский район — 0;
— Березанский район — 1;
— Братский район — 2;
— Березнеговатский район — 2;
— Веселиновский район — 5;
— Витовский район — 5;
— Вознесенский район — 1;
— Врадиевский район — 4;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 4;
— Казанковский район — 5;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 0;
— Новобугский район — 8;
— Николаевский район — 3;
— Очаковский район — 0;
— Первомайский район — 3;
— Снигиревский район — 1.
Заболевание COVID-19 установлено в 487 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 122, всего выздоровели — 2246.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 170, за сутки — 0.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1024 лица, методом ИФА — 91.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 10 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 10074 человека, из которых:
— госпитализированы — 1716 человек;
— назначено амбулаторное лечение — 8358 человек.