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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19

В Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19

В Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19
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По состоянию на 2 ноября в Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19.  Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из них по месту жительства:

— г. Николаев — 90;

— г. Первомайск — 5;

— г. Южноукраинск — 2;

— г. Вознесенск — 12;

— г. Очаков — 2;

— Арбузинский район — 4;

— Баштанский район — 0;

— Березанский район — 1;

— Братский район — 2;

— Березнеговатский район — 2;

— Веселиновский район — 5;

— Витовский район — 5;

— Вознесенский район — 1;

— Врадиевский район — 4;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 4;

— Казанковский район — 5;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 0;

— Новобугский район — 8;

— Николаевский район — 3;

— Очаковский район — 0;

— Первомайский район — 3;

— Снигиревский район — 1.

Заболевание COVID-19 установлено в 487 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 122, всего выздоровели — 2246.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 170, за сутки — 0.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1024 лица, методом ИФА — 91.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 10 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 10074 человека, из которых:

— госпитализированы — 1716 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 8358 человек.

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Елена Кораб

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