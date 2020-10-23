По состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 7570 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 389 (+6). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 7570 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 5447 человек (+113)
— г. Первомайск — 244 человека (+5);
— г. Южноукраинск — 223 человека (+4)
— г. Вознесенск — 258 человек (+8);
— г. Очаков — 34 человека;
— Арбузинский район — 30 человек;
— Баштанский район — 89 человек (+1);
— Березанский район — 81 человек (+1);
— Братский район — 22;
— Березнеговатский район — 6 человек;
— Веселиновский район — 48 человек;
— Витовский район — 218 человек (+4)
— Вознесенский район — 101 человек (+1);
— Врадиевский район — 103 человека;
— Еланецкий район — 65 человек (+1);
— Вознесенский район — 90 человек;
— Казанковский район — 49 человек (+1);
— Кривоозерский район — 76 человек;
— Николаевский район — 106 человек (+3)
— Новобугский район — 28 человек;
— Николаевский район — 103 человека (+5);
— Очаковский район — 25 человек;
— Первомайский район — 84 человека (+5);
— Снигиревский район — 40 человек (+10).
Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1622.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 128, за сутки — 3.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 723 человека, методом ИФА — 714.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 156 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9174 человека, из которых:
— госпитализированы — 1617 человек;
— назначено амбулаторное лечение — 7557 человек.