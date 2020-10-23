По состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 7570 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 389 (+6). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 7570 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5447 человек (+113)

— г. Первомайск — 244 человека (+5);

— г. Южноукраинск — 223 человека (+4)

— г. Вознесенск — 258 человек (+8);

— г. Очаков — 34 человека;

— Арбузинский район — 30 человек;

— Баштанский район — 89 человек (+1);

— Березанский район — 81 человек (+1);

— Братский район — 22;

— Березнеговатский район — 6 человек;

— Веселиновский район — 48 человек;

— Витовский район — 218 человек (+4)

— Вознесенский район — 101 человек (+1);

— Врадиевский район — 103 человека;

— Еланецкий район — 65 человек (+1);

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 49 человек (+1);

— Кривоозерский район — 76 человек;

— Николаевский район — 106 человек (+3)

— Новобугский район — 28 человек;

— Николаевский район — 103 человека (+5);

— Очаковский район — 25 человек;

— Первомайский район — 84 человека (+5);

— Снигиревский район — 40 человек (+10).

Выздоровели больных за сутки — 42, всего выздоровели — 1622.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 128, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 723 человека, методом ИФА — 714.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 156 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9174 человека, из которых:

— госпитализированы — 1617 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 7557 человек.