По состоянию на 10:00 13 октября в Николаевской области выявлено 165 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 5904 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 315 (+ 11). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 5904 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 4159 человек (+ 107)
— г. Первомайск — 185 человек (+ 17)
— г. Южноукраинск — 203 человека (+ 1)
— г. Вознесенск — 231 человек (+ 1)
— г. Очаков — 27 человек (+ 1)
— Арбузинский район — 27 человек (+ 1)
— Баштанский район — 74 человека (+ 1)
— Березанский район — 56 человек (+ 6);
— Братский район — 12 человек;
— Березнеговатский район — 4 человека;
— Веселиновский район — 36 человек (+ 4);
— Витовский район — 184 человека (+ 7);
— Вознесенский район — 93 человека;
— Врадиевский район — 95 человек (+ 5);
— Еланецкий район — 51 человек (+ 3);
— Вознесенский район — 88 человек;
— Казанковский район — 19 человек;
— Кривоозерский район — 70 человек (+ 1)
— Николаевский район — 91 человек (+ 4);
— Новобугский район — 23 человека (+ 1)
— Николаевский район — 80 человек (+ 4);
— Очаковский район — 22;
— Первомайский район — 50 человек (+ 1)
— Снигиревский район — 24 человека.
Выздоровели больных за сутки — 20 из выздоровели — 1319.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 111, за сутки — 2.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 728 человек, методом ИФА — 690.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 142 человека с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8106 человек, из которых:
— госпитализированы — 1441 человек;
— назначено амбулаторное лечение — 6665 человек.