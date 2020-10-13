По состоянию на 10:00 13 октября в Николаевской области выявлено 165 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 5904 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 315 (+ 11). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 5904 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 4159 человек (+ 107)

— г. Первомайск — 185 человек (+ 17)

— г. Южноукраинск — 203 человека (+ 1)

— г. Вознесенск — 231 человек (+ 1)

— г. Очаков — 27 человек (+ 1)

— Арбузинский район — 27 человек (+ 1)

— Баштанский район — 74 человека (+ 1)

— Березанский район — 56 человек (+ 6);

— Братский район — 12 человек;

— Березнеговатский район — 4 человека;

— Веселиновский район — 36 человек (+ 4);

— Витовский район — 184 человека (+ 7);

— Вознесенский район — 93 человека;

— Врадиевский район — 95 человек (+ 5);

— Еланецкий район — 51 человек (+ 3);

— Вознесенский район — 88 человек;

— Казанковский район — 19 человек;

— Кривоозерский район — 70 человек (+ 1)

— Николаевский район — 91 человек (+ 4);

— Новобугский район — 23 человека (+ 1)

— Николаевский район — 80 человек (+ 4);

— Очаковский район — 22;

— Первомайский район — 50 человек (+ 1)

— Снигиревский район — 24 человека.

Выздоровели больных за сутки — 20 из выздоровели — 1319.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 111, за сутки — 2.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 728 человек, методом ИФА — 690.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 142 человека с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8106 человек, из которых:

— госпитализированы — 1441 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 6665 человек.